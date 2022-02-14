Экология

В лесах Ингушетии на 748 гектаров стало меньше поврежденных деревьев

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По итогам анализа лесов в Ингушетии, в регионе в 2021 году стало меньше поврежденных деревьев на площади 748,1 га. Данная территория исключена из реестров поврежденных лесонасаждений, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Согласно выводам специалистов, древесных вредителей на землях лесного фонда РИ не обнаружено, однако остается опасность вспышек очагов вредных организмов и их затухания. Такой процесс вероятен в этом и следующем году. По итогам анализа специалистами Минприроды РИ и Центра защиты леса ЧР за отчетный период исключены из реестров поврежденных лесонасаждений лесные участки общей площадью 748,1 га благодаря улучшению состояния этих насаждений», — сказал собеседник.

Также специалисты выделили свыше 2 тыс. га территорий, где необходимо стабильно проводить санитарную рубку и уборку ветхой древесины.

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