В лесах Ингушетии начал действовать особый противопожарный режим
На территории Ингушетии объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем до 8 августа огранивается пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, силой ветра, а риски возникновения природных пожаров очень высоки, они могут возникнуть от любого источника открытого огня, а само горение происходит интенсивно и быстро распространяется.
Жителям и гостям республики необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор. За нарушения штрафы удваиваются: гражданам до 4 тыс. рублей, должностным лицам от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — от 40 до 60 тыс. руб.
Особый противопожарный режим в лесах Ингушетии будет действовать до особого распоряжения правительства республики.