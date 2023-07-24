В лесах Ингушетии начал действовать особый противопожарный режим

Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, силой ветра, а риски возникновения природных пожаров очень высоки, они могут возникнуть от любого источника открытого огня, а само горение происходит интенсивно и быстро распространяется.

Жителям и гостям республики необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор. За нарушения штрафы удваиваются: гражданам до 4 тыс. рублей, должностным лицам от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам — от 40 до 60 тыс. руб.

Особый противопожарный режим в лесах Ингушетии будет действовать до особого распоряжения правительства республики.