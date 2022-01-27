Пожароопасность

В лесах Ингушетии начали подготовку к пожароопасному периоду на 2022 год

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Начата разработка плана тушения лесных пожаров, это один из обязательных этапов к подготовке к пожароопасному периоду на 2022 год, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«До начала нового пожароопасного сезона в лесах Ингушетии осталось несколько месяцев, а активная подготовка к нему началась с разработки планов тушения лесных пожаров. Сводный план тушения лесных пожаров на территории республики на период пожароопасного периода 2022 года разработан и направлен на согласование в Департамент лесного хозяйства по ЮФО», — сказал собеседник.

По словам собеседника, также в целях повышения готовности лесопожарных формирований, в регионе обеспечен плановый ремонт противопожарной техники и оборудования, подготовлены пункты сосредоточения противопожарного инвентаря и для бесперебойной работы техники на тушении лесных пожаров сформирован запас ГСМ.

Кроме того, Рослесхоз разработал программное обеспечение, с которым планы тушения пожаров перейдут в электронный формат.

Напомним, благодаря решениям президента и премьер-министра Михаила Мишустина, лесопожарным центрам страны выделены дополнительные средства на борьбу с пожарами, что позволит значительно увеличить количество наземных часов патрулирования, а также увеличить число средств тушения.

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