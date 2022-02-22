Фауна

В лесах Ингушетии начали подкормку диких животных

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Охотоведы Минприроды Ингушетии начали последнюю этой зимой подкормку диких животных, сообщает пресс-служба экологического ведомства республики.

«Для лесных жителей заготовили полные кормушки зерна. Зимой это важно и необходимо. Корма выкладывают во второй половине дня систематически и одновременно на всей территории хозяйства, чтобы животные могли легко найти корм и равномерно бы размещались по территории в соответствии с кормовыми площадками», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что с 15 января 2022 года в Ингушетии начался государственный мониторинг охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ), для сбора достоверных сведений о численности и распространении охотничьих зверей и птиц в республике. Мероприятие продлится до 15 марта 2022 года.

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