В лесах Ингушетии начата выборочная санитарная рубка
На территории Назрановского лесничества Ингушетии начались работы по выборочной санитарной рубке. Работы были назначены по итогам лесопатологического обследования, проведенного в 2020 году, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
«Рубка выполняется работниками Назрановского лесопожарного центра в рамках государственного задания. Важность выборочной санитарной рубки заключается в том, что лес очищается от зараженных паразитами и усохших деревьев, что позволяет предотвратить заражение молодых насаждений и открыть к ним доступ большего количества света», — говорится в сообщении.
Общая площадь санитарной рубки в Назрановском лесничестве составит 20 га.
«Сейчас работы выполняются в Ново-Редантском участковом лесничестве в квартале 2», — добавили в пресс-службе.