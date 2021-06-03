В лесах Ингушетии начата выборочная санитарная рубка

«Рубка выполняется работниками Назрановского лесопожарного центра в рамках государственного задания. Важность выборочной санитарной рубки заключается в том, что лес очищается от зараженных паразитами и усохших деревьев, что позволяет предотвратить заражение молодых насаждений и открыть к ним доступ большего количества света», — говорится в сообщении.

Общая площадь санитарной рубки в Назрановском лесничестве составит 20 га.

«Сейчас работы выполняются в Ново-Редантском участковом лесничестве в квартале 2», — добавили в пресс-службе.