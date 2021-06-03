Экология

В лесах Ингушетии начата выборочная санитарная рубка

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На территории Назрановского лесничества Ингушетии начались работы по выборочной санитарной рубке. Работы были назначены по итогам лесопатологического обследования, проведенного в 2020 году, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Рубка выполняется работниками Назрановского лесопожарного центра в рамках государственного задания. Важность выборочной санитарной рубки заключается в том, что лес очищается от зараженных паразитами и усохших деревьев, что позволяет предотвратить заражение молодых насаждений и открыть к ним доступ большего количества света», — говорится в сообщении.

Общая площадь санитарной рубки в Назрановском лесничестве составит 20 га.

«Сейчас работы выполняются в Ново-Редантском участковом лесничестве в квартале 2», — добавили в пресс-службе.

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