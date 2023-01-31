В лесах Ингушетии определят участки для посадки молодых саженцев

«Необходимые натурные работы на участках, требующих восстановления, специалисты Минприроды Ингушетии проведут совместно с коллегами из Центра защиты леса Чеченской Республики. Все это позволит актуализировать информацию о местоположении участков, подлежащие лесовосстановлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по инвентаризации фонда лесовосстановления в Ингушетии проводятся с 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», их завершение планируется до конца 2023 года.