В лесах Ингушетии проведут инвентаризацию фонда лесовосстановления

Специалисты Минприроды республики, участковые Сунжеского лесничества вместе с представителями Чеченской лесосеменной станции детально обсудили расположение лесных участков, где будет проводиться наземная верификация данных, полученных из дистанционного зондирования земли. Также были согласованы маршруты проезда на автотранспорте к местам, которые требуют особого внимания.

Сообщается, что полевые работы запланированы на территории 7-ми участковых лесничеств на площади не менее 20 гектаров.