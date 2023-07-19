Экология

В лесах Ингушетии проведут инвентаризацию фонда лесовосстановления

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В этом году на территории Сунженского лесничества запланированы работы по выявлению земель, не занятыми лесными насаждениями, сообщили газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.

Специалисты Минприроды республики, участковые Сунжеского лесничества вместе с представителями Чеченской лесосеменной станции детально обсудили расположение лесных участков, где будет проводиться наземная верификация данных, полученных из дистанционного зондирования земли. Также были согласованы маршруты проезда на автотранспорте к местам, которые требуют особого внимания.

Сообщается, что полевые работы запланированы на территории 7-ми участковых лесничеств на площади не менее 20 гектаров.

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