Экология

В лесах Ингушетии проведут санитарную вырубку на площади свыше 220 га

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В Ингушетии по итогу обследований санитарного и лесопатологического состояния лесов проведут выборочную санитарную рубку на площади 221 га, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Лесопатологическое обследование было проведено на площади 1410 га, в том числе визуальным способом на площади 892 га и инструментальным способом на площади 518 га. Выборочные санитарные рубки назначены на площади 221 га, уборка неликвидной древесины — на площади 264 га, проведение лесопатологического обследования инструментальным методом — на площади 826 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лесопатологическое обследование Минприроды Ингушетии завершило одним из первых в СКФО и ЮФО.

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