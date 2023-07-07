Пожарная безопасность

В лесах Ингушетии установили аншлаги противопожарной тематики

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Сотрудники Сунженского лесопожарного центра принимают дополнительные меры по пожарной безопасности, устанавливая аншлаги в рамках госзадания. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Сообщается, что аншлаги установили на территории Сунженского района вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания граждан в лесу. На щитах размещены контактные номера диспетчерских служб, куда можно обратиться в случае обнаружения лесного пожара.

«Аншлаги информируют и предупреждают людей о соблюдении мер пожарной безопасности. Они должны быть яркими и заметными, ведь их размещают, чтобы предупредить нарушения правил поведения в лесу», — рассказали в пресс-службе министерства.

В экологическом ведомстве призывали граждан быть бдительными и немедленно сообщать о случаях возгорания на круглосуточную линию РДС Минприроды Ингушетии 8 (8734) 72-11-50 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

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