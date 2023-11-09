В лесах Малгобекского района демонтировали браконьерские ловушки
В охотугодьях Малгобекского района ликвидировали браконьерские ловушки, предназначенные для ловли фазанов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе экологического ведомства по региону.
«Для охоты на фазанов браконьеры создают нехитрую конструкцию, которая представляет собой раму квадратной формы с натянутой поверх сеткой. Такие установки подлежат уничтожению, поскольку наносят природе огромный вред», — подчеркнул собеседник.
Отмечается, что подобные методы браконьерства неприемлемы и нарушители будут отвечать по всей строгости закона.