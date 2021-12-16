В лесах Сунженского района Ингушетии провели санитарно-оздоровительные мероприятия

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В Сунженском районе Ингушетии прошли масштабные лесопатологические обследования, в рамках которых в лесном массиве были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия. Все работы были проведены специально подготовленными лесопатологами филиала ФБУ «Рослесозащита», сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«В частности, были проведены мероприятия по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений — сплошные и выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия (ССР, ВСР, УНД), а также профилактические мероприятия по предупреждению и распространению вредных организмов», — сказал собеседник.

По его словам, все запланированные санитарно-оздоровительные мероприятия на 2021 год выполнены в полном объеме.

«Получаемая при осуществлении СОМ документированная информация из Сунженского лесничества поступила в Центр защиты леса и в установленном порядке внесена в государственный лесной реестр государственного лесопатологического мониторинга (ГЛПМ). На основании этой информации специалистами отдела филиала будет проведена актуализация реестров ГЛПМ, которая будет направлена в Минприроды Ингушетии, ФБУ «Рослесозащита», ДЛХ ЮФО и будет использована при планировании и проведении санитарно-оздоровительных мероприятий», — добавили в Минприроды.

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