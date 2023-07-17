В лесах Сунженского района Ингушетии проводятся противопожарные мероприятия

Сунженским лесопожарным центром созданы лесные дороги, предназначенные для охраны от пожаров. Они позволяют свободный проезд техники и иных видов транспорта для перевозки противопожарных грузов и оборудования. Для этого расчищены обочины и кюветы дороги от кустарника и мелколесья.

Как сообщили в экологическом ведомстве, также проделана работа по устройству противопожарных минерализованных полос, общей протяженностью 12 км. Правильно созданный в нужном месте противопожарный разрыв вполне способен остановить или задержать продвижение огня в лесу.