Экология

В лесах Сунженского района Ингушетии проводятся противопожарные мероприятия

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Сунженский лесопожарный центр в рамках государственного задания продолжает выполнение противопожарных мероприятий, сообщается в ТГ Минприроды Ингушетии.

Сунженским лесопожарным центром созданы лесные дороги, предназначенные для охраны от пожаров. Они позволяют свободный проезд техники и иных видов транспорта для перевозки противопожарных грузов и оборудования. Для этого расчищены обочины и кюветы дороги от кустарника и мелколесья.

Как сообщили в экологическом ведомстве, также проделана работа по устройству противопожарных минерализованных полос, общей протяженностью 12 км. Правильно созданный в нужном месте противопожарный разрыв вполне способен остановить или задержать продвижение огня в лесу.

 

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