Благоустройство

В лесах Сунженского района созданы зоны отдыха для граждан

0

В специально отведенных местах на лесной территории Сунженского района благоустроены две зоны отдыха с местом для разжигания костра и сбором мусора и планируется обустройство третьей зоны, сообщается в Телеграм-канале экологического ведомства Ингушетии.

Работы выполнены силами Сунженского лесопожарного центра в рамках государственного задания.

Отмечается, что создание благоустроенных мест для кратковременного отдыха позволяет снизить неблагоприятное воздействие на природу и минимизировать риски лесных пожаров.

Работы проведены на территориях, прилегающих к придорожным полосам, а также в местах, которые интенсивно посещают местные жители, туристы и гости района.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за угон машины молодому человеку суд ограничил свободу
В парламенте Ингушетии будут оценивать работу глав муниципалитетов
В Карабулаке Ингушетии полицейские изъяли марихуану и мефедрон
Сбер сообщил о создаваемых мошенниками фейковых сайтах для проверки «сотрудника» банка
Представитель Государственного фонда «Защитники Отечества» посетил Ингушетию
В двух населенных пунктах Ингушетии три дня подряд будут отключать свет из-за ремонтных работ
Жители Магаса смогут подавать обращения через платформу обратной связи в Госуслугах
На 9% вырос турпоток в Ингушетию за 6 месяцев текущего года
В Ингушетии план по лесовосстановлению выполнен на 100%
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ДОУ на 290 мест в селе Нестеровское
В Ингушетии проводятся рейды для обеспечения надежного электроснабжения региона

Главное

Яндекс.Метрика

 