В лесах Сунженского района созданы зоны отдыха для граждан
В специально отведенных местах на лесной территории Сунженского района благоустроены две зоны отдыха с местом для разжигания костра и сбором мусора и планируется обустройство третьей зоны, сообщается в Телеграм-канале экологического ведомства Ингушетии.
Работы выполнены силами Сунженского лесопожарного центра в рамках государственного задания.
Отмечается, что создание благоустроенных мест для кратковременного отдыха позволяет снизить неблагоприятное воздействие на природу и минимизировать риски лесных пожаров.
Работы проведены на территориях, прилегающих к придорожным полосам, а также в местах, которые интенсивно посещают местные жители, туристы и гости района.