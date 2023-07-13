В лесах Сунженского района созданы зоны отдыха для граждан

Работы выполнены силами Сунженского лесопожарного центра в рамках государственного задания.

Отмечается, что создание благоустроенных мест для кратковременного отдыха позволяет снизить неблагоприятное воздействие на природу и минимизировать риски лесных пожаров.

Работы проведены на территориях, прилегающих к придорожным полосам, а также в местах, которые интенсивно посещают местные жители, туристы и гости района.