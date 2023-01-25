В лесных угодьях Ингушетии ликвидирована браконьерская «засидка»

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На лесной территории Сунженского района республики обнаружена и ликвидирована браконьерская вышка, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Минприроды региона.

В ходе рейдового мероприятия специалистами природоохранного ведомства были обследованы окрестности населенных пунктов Галашки, Алкун, Мужичи. В лесном массиве близ сельского поселения Алкун была обнаружена так называемая «засидка», построенная браконьерами для незаконной охоты.

«Такие мероприятия проводятся на регулярной основе. При обнаружении „засидок“ егеря проводят их демонтаж», — говорится в сообщении.

Напомним, что за незаконную охоту предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

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