В летнем амфитеатре Ингушетии состоится вечер памяти первого Героя России Суламбека Осканова
7 февраля в Малом зале летнего амфитеатра состоится вечер памяти, посвященный 30-й годовщине со дня трагической гибели Героя России, генерал-майора авиации, начальника Центра подготовки летного состава военно-воздушных сил СНГ, заслуженного специалиста Вооруженных сил, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, военного летчика, кандидата военно-технических наук Суламбека Сусаркуловича Осканова.
Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, в мероприятии примут участие родные, близкие и друзья Суламбека Осканова, представители министерств, ведомств, общественных организаций, научная и творческая интеллигенция республики.
Будут представлены литературно-музыкальные композиции, прозвучат стихотворения и песни о героях, подвигах, мужестве и любви к Родине. Перед зрителями выступят Магомед Балаев, Хава Евлоева, Айна Алиева, Алина Мусиева, Любовь Барахоева, Зара Базоркина, Александр Чередниченко.
Начало мероприятия в 14:00.