В летнем амфитеатре Ингушетии состоится вечер памяти первого Героя России Суламбека Осканова

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, в мероприятии примут участие родные, близкие и друзья Суламбека Осканова, представители министерств, ведомств, общественных организаций, научная и творческая интеллигенция республики.

Будут представлены литературно-музыкальные композиции, прозвучат стихотворения и песни о героях, подвигах, мужестве и любви к Родине. Перед зрителями выступят Магомед Балаев, Хава Евлоева, Айна Алиева, Алина Мусиева, Любовь Барахоева, Зара Базоркина, Александр Чередниченко.

Начало мероприятия в 14:00.