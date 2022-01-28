Память

В летнем амфитеатре Ингушетии состоится вечер памяти первого Героя России Суламбека Осканова

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7 февраля в Малом зале летнего амфитеатра состоится вечер памяти, посвященный 30-й годовщине со дня трагической гибели Героя России, генерал-майора авиации, начальника Центра подготовки летного состава военно-воздушных сил СНГ, заслуженного специалиста Вооруженных сил, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах, военного летчика, кандидата военно-технических наук Суламбека Сусаркуловича Осканова.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, в мероприятии примут участие родные, близкие и друзья Суламбека Осканова, представители министерств, ведомств, общественных организаций, научная и творческая интеллигенция республики.

Будут представлены литературно-музыкальные композиции, прозвучат стихотворения и песни о героях, подвигах, мужестве и любви к Родине. Перед зрителями выступят Магомед Балаев, Хава Евлоева, Айна Алиева, Алина Мусиева, Любовь Барахоева, Зара Базоркина, Александр Чередниченко.

Начало мероприятия в 14:00.

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