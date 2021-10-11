В летнем амфитеатре Назрани состоялся вечер романса

В Малом зале собрались истинные ценители и почитатели романса. В числе приглашенных гостей были председатель правительства республики Владимир Сластенин, председатель городского совета Магаса Залина Льянова, депутаты, представители общественных организаций, художники, поэты, артисты. Посетил мероприятие и министр культуры Темерлан Дзейтов.

Приветствуя гостей, директор филармонии Руслан Куштов выразил надежду, что такие встречи станут доброй традицией, и дал начало концерту. Под безупречный аккомпанемент фортепьяно в исполнении Фираи Кадыровой прозвучали лучшие произведения жанра. Любовь Барахоева, Адам Оздоев, Зара Базоркина, Мовсар Аксагов, Бэла Базоркина, Магомед Балаев, Тимур Гуазов и Елизавета Обыденная постарались передать зрителям красоту русского романса, проявив при этом весь свой талант, мастерство и темперамент.

Тесный контакт со зрительным залом установили ведущие Тамара Чаниева и Ахмед Хашегульгов. Мастерски выдерживая паузу, они рассказывали об авторах известных песен, о прекрасных музах, вдохновлявших поэтов и композиторов, о примерах возвышенной любви, побуждавшей простых людей писать бессмертные произведения.

Концерт был подготовлен художественным руководителем филармонии Айной Алиевой.