В лицее Сунжи Ингушетии планируется открыть «IT-куб»

В данный момент там ведутся работы по оформлению кабинетов по типовому проекту зонирования и дизайна помещений. На базе центра цифрового образования будут реализовываться следующие направления: «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование на Java», «Разработка VR/AR — приложений», «Кибергигиена и работа с большими данными».

«IT-куб» станет еще одной площадкой дополнительного образования для детей в сфере интернет-технологий, которая является одной из приоритетных в экономике республики. Образовательный процесс будет выстроен на основе проектной деятельности: научных исследований или инженерно-технических разработок.

«Центр цифрового образования будет обеспечен высокотехнологическим оборудованием, среди которого будут специальные программируемые конструкторы по робототехнике, высокопроизводительные вычислительные машины, 3D-принтеры, а также интерактивные мультимедиа средства обучения», — отметила представитель пресс-службы министерства образования и науки региона Хяди Газгиреева.