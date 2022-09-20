Юбилей

В Магасе чествовали сотрудников управления Роспотребнадзора по Ингушетии

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В столице Ингушетии чествовали сотрудников и ветеранов регионального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности Главы региона Владимир Сластенин.

Он поздравил ветеранов и сотрудников службы с прошедшим 15 сентября профессиональным праздником и 100-летием государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

«Сегодня ваша служба востребована как никогда, ведь вы противодействуете распространению инфекционных заболеваний, защищаете законные права потребителей, вносите весомый вклад в сохранение здоровья граждан республики и улучшение качества жизни. Особого уважения заслуживает ваша самоотверженная работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В этот знаменательный день примите слова благодарности за ваш профессионализм, самоотверженный труд и преданность делу», — сказал Сластенин.

В ходе мероприятия работники регионального управления за трудовые успехи в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, многолетний добросовестный труд, за заслуги в борьбе с пандемией были награждены грамотами Главы Ингушетии, почетными грамотами и благодарностями руководителя федеральной службы, памятными медалями в связи со 100-летием Госсанэпидслужбы России и 30-летием со дня образования Ингушетии.

Коллектив в свою очередь выразил благодарность за особое внимание и поддержку, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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