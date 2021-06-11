В Магасе «Единая Россия» провела ко Дню России открытый шахматный турнир

В интеллектуальной игре приняли участие представители разных возрастных категорий: от 9 до 84 лет в количестве 26 человек.

«В ходе турнира участники удивляли интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе», — говорится в сообщении.

Одним из участников турнира стал лидер прошедшего недавно праймериз «Единой России» Бекхан Барахоев. Его приятно удивил уровень подготовки юных шахматистов. Он подчеркнул, что маленькие дети, девочки играют в шахматы не хуже взрослых.

«Шахматы — это и спорт, и искусство, развивающие ум и смелость. Это серьезная игра, которой увлечены взрослые и дети», — отметил Бекхан Барахоев.

Победителю шахматного турнира был присужден кубок от партии «Единая Россия» и денежный приз в качестве вознаграждения.