В Магасе «Единая Россия» провела ко Дню России открытый шахматный турнир
В Ингушетии День России и 29-летие Республики Ингушетия отметили открытым шахматным турниром, организованным Региональным отделением партии «Единая Россия», сообщается на странице ЕР в социальной сети Инстаграм.
В интеллектуальной игре приняли участие представители разных возрастных категорий: от 9 до 84 лет в количестве 26 человек.
«В ходе турнира участники удивляли интересными игровыми комбинациями, неординарным решением шахматных партий. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе», — говорится в сообщении.
Одним из участников турнира стал лидер прошедшего недавно праймериз «Единой России» Бекхан Барахоев. Его приятно удивил уровень подготовки юных шахматистов. Он подчеркнул, что маленькие дети, девочки играют в шахматы не хуже взрослых.
«Шахматы — это и спорт, и искусство, развивающие ум и смелость. Это серьезная игра, которой увлечены взрослые и дети», — отметил Бекхан Барахоев.
Победителю шахматного турнира был присужден кубок от партии «Единая Россия» и денежный приз в качестве вознаграждения.