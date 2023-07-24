Ингушские игры

В Магасе этнограф увлек детей старинными народными играми

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Краевед и педагог Султан Мерешков увлек детей старинными ингушскими играми. Он провел мастер-класс для всех желающих в Центре культурного развития города Магаса.

Этнограф рассказал и показал воспитанникам и гостям ЦКР о проведении досуга предками ингушей, этому исследованию он посвятил многие годы, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Собранный материал вошел в сборнике «Ингушские игры», где тексты даны на русском и ингушском языках.

Султан Мерешков продемонстрировал используемые предметы, которые лично изготовил по старинным образцам и описаниям игр.

«Старинные игры хоть и не отличаются сложностью правил, но требуют определенной ловкости от участников. Современные дети, чья жизнь, казалось бы, столь отличается от жизни своих предков, играли, будто продолжая недавно брошенную игру» — отметил краевед.

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