В Магасе этнограф увлек детей старинными народными играми

Этнограф рассказал и показал воспитанникам и гостям ЦКР о проведении досуга предками ингушей, этому исследованию он посвятил многие годы, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Собранный материал вошел в сборнике «Ингушские игры», где тексты даны на русском и ингушском языках.

Султан Мерешков продемонстрировал используемые предметы, которые лично изготовил по старинным образцам и описаниям игр.

«Старинные игры хоть и не отличаются сложностью правил, но требуют определенной ловкости от участников. Современные дети, чья жизнь, казалось бы, столь отличается от жизни своих предков, играли, будто продолжая недавно брошенную игру» — отметил краевед.