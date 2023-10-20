В Магасе Глава Ингушетии провел встречу с министром культуры России

Отметим, что рабочий визит связан с решением ряда важных для региона задач, реализацией нацпроекта «Культура» и с празднованием в 2024 году 100-летия образования государственности Ингушетии.

Руководитель субъекта рассказал министру культуры об имеющихся трудностях, связанных с отсутствием ряда зданий.

«У нас русский драматический театр, государственная филармония не имеют собственных зданий и вынуждены арендовать помещения. Наш краеведческий музей располагается в старом небольшом здании, где отсутствуют соответствующие нормам условия хранения исторических экспонатов и артефактов. Также в строительстве нового здания нуждается и национальная библиотека», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он попросил Ольги Любимовой содействия в решении указанных проблем.

«Хочу отметить, что Ольга Борисовна проявила высокую заинтересованность в решении обсуждаемых вопросов. Она также спросила о работе Оргкомитета по празднованию 100-летия образования государственности Республики Ингушетия, председателем которого является, и поставила перед нами задачу определиться с основными направлениями деятельности Оргкомитета», — добавил Глава.