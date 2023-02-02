В Магасе Ингушетии состоялось открытие регионального «Движения первых»

«Движение первых» — это замечательная идея, которая вовлекает своих юных участников в мир заботы о родной республике и стране, основывается на созидательном соревновании творческих личностей. Настоящий патриотизм — это когда вы знаете, как добиться хорошего результата в различных областях деятельности«, — отметил Калиматов, обращаясь к юным участникам мероприятия.

По его словам, сегодня дети Ингушетии и их ровесники в других регионах России живут в условиях стремительных технологических перемен.

«Чтобы не отставать от других государств, надо хорошо учиться, заниматься математикой, литературой, физикой, химией, биологией и другими предметами, которые делают вас эрудированными людьми. Обладая необходимым багажом знаний, вы всегда освоите новые профессии. Верьте в свои силы и возможности, всегда старайтесь добиваться лучшего результата в учебе, спорте, труде, в личном развитии», — сказал Глава.

Отмечается, что в рамках торжества состоялась выставка работ детского научного конкурса «Мир глазами юного ученого», моделей роботов и экспозиция трудов победителей регионального отборочного этапа «Балтийского научно-инженерного конкурса». Также прошли соревнования по стрельбе из лука, презентация деятельности спортивной секции «Рэгби» и шахматный турнир.

Первый съезд Российского движения детей и молодежи прошел 20 декабря прошлого года в Москве. На нем присутствовали делегаты из 89 регионов России, в том числе 13 школьников из Ингушетии.