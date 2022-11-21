В Магасе наградили победителей первого регионального конкурса «Ингушетия HACKATHON»

Напомним, участникам предстояло разработать прототип полезного для региона сервиса — это мог быть сайт, мобильная программа, дизайн сервиса или Телеграм-бот.

По итогам хакатона 4 команды победителей разделили между собой призовой фонд в 100 тыс. рублей. Задача от Минпромсвязи Ингушетии заключалась в выявлении ИТ-талантов среди профессионалов и начинающих специалистов своего дела.

Так, в конкурсе «Ингушетия HACKATHON» первое место заняли две команды. Первая команда разработала интуитивно понятную платформу для поиска работы или работника. В разработке информационной платформы были задействованы Мовсар Халахоев, Арби Мержоев, Адлан Бегаев, Руслан Мальсагов, Магомедрасул Кузьгов.

Вторая команда создала мобильное приложение для поиска заказчиков на выполнение определенных услуг. Разработчики — Магомед Мерешков, Амин Мерешков, Магомед Чаниев.

Второе место в конкурсе от Минпромсвязи Ингушетии заняли сестры Арапхановы — Пятимат и Амина. Они разработали дизайн ингушского рукописного шрифта для начальной школы.

Третье место взяла работа Тимура Оздоева «Гид по башням Ингушетии» — мобильное приложение, в котором любой желающий может погрузиться в неописуемые красоты горной Ингушетии.

Отмечается, что в состав конкурсного жюри вошли заместитель министра Минпромсвязи Ингушетии Ислам Угурчиев, руководитель направления по развитию бизнеса Лаборатории Касперского Джабраил Матиев, ведущий Backend разработчик Александр Кочнев, ведущий разработчик iOS Mail. ru Group Алексей Чанов и глава молодежного совета «Лукойл-Технологии» Александр Чанов.