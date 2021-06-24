В Магасе оперативность ЦУР помогла предотвратить трагедию в жилом доме

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в ЦУР поступила жалоба от жителей дома № 7 по ул. К. Кулиева, в которой было указано, что на протяжении длительного времени во дворе чувствуется сильный запах газа.

«Совместные оперативные действия администрации г. Магас и Центра управления регионами помогли предупредить возможную трагедию. ЦУР экстренно передал данную информацию к нам в администрацию города, и мы своевременно на нее отреагировали», — сказал представитель городской администрации.

Прибывшие на место предполагаемой утечки газа сотрудники отдела по ГОиЧС администрации г. Магас совместно с «Газпром газораспределение Назрань», установили, что утечка газа происходит в нескольких местах газопровода.

«Невозможно даже открыть окно или выйти во двор. Мы живем, как на пороховой бочке», — сказала одна из жительниц, во время проверки жалобы.

Аварийная бригада оперативно приступила к ремонтно-восстановительным работам и в кратчайшие сроки утечка была ликвидирована.

«В целях обеспечения безопасности и для проведения профилактических работ специалисты проверили также подъезды, квартиры и подвалы данного жилого дома. К счастью, газ нигде не скопился», — резюмировали в администрации Магаса.