Шахматы

В Магасе определили победителей и призеров чемпионата Ингушетии по шахматному блицу

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В Магасе определили победителей и призеров республиканского чемпионата по шахматному блицу, сообщил газете «Ингушетия» представитель спортивного клуба «Ади Ахмад».

«Победителем соревнований стал представитель клуба «Ади Ахмад» Тимур Гадаборшев, набравший 6,5 очков. Серебряной награды с 6 очками удостоился Джабраил Дебзиев, «бронзу» завоевал Саид-Магомед Дзауров», — сказал собеседник газеты.

По его словам, турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 3 минуты + 2 секунды. В состязаниях приняли участие 20 шахматистов из разных населенных пунктов республики.

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