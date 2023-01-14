В Магасе определили победителей и призеров чемпионата Ингушетии по шахматному блицу

«Победителем соревнований стал представитель клуба «Ади Ахмад» Тимур Гадаборшев, набравший 6,5 очков. Серебряной награды с 6 очками удостоился Джабраил Дебзиев, «бронзу» завоевал Саид-Магомед Дзауров», — сказал собеседник газеты.

По его словам, турнир проводился по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 3 минуты + 2 секунды. В состязаниях приняли участие 20 шахматистов из разных населенных пунктов республики.