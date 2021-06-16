В Магасе открылась шахматная школа

Собеседник нашего издания уточнил, что для удобства жителей республики занятия будут проходить в индивидуальном и групповом формате. Получить более подробную информацию можно по телефону 8-928-73-13-368.

Отметим, что занятия шахматами помогают тренировать ум, развивают логическое мышление, память и внимательность. Кроме того, шахматы способствуют развитию навыков работы с информацией, повышают концентрацию внимания и усидчивость.