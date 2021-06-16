В Магасе открылась шахматная школа
В столице Ингушетии начинает свою работу шахматная школа «Этюд». Как сообщили нашей газете в ее руководстве, обучаться в школе смогут как новички, так и более опытные спортсмены, а занятия с любителями самой интеллектуальной игры будут вести дипломированные педагоги и тренеры.
Собеседник нашего издания уточнил, что для удобства жителей республики занятия будут проходить в индивидуальном и групповом формате. Получить более подробную информацию можно по телефону 8-928-73-13-368.
Отметим, что занятия шахматами помогают тренировать ум, развивают логическое мышление, память и внимательность. Кроме того, шахматы способствуют развитию навыков работы с информацией, повышают концентрацию внимания и усидчивость.