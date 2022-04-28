В Магасе перекроют дороги на десяти улицах во время мероприятий ко Дню Победы

В Магасе 9 мая с 9 утра до 8 вечера перекроют движение для автотранспорта на десяти улицах во время торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В частности, основные мероприятия пройдут на проспекте Идриса Зязикова, дороги будут перекрыты на проспект с улиц Гагиева, Озиева, Хрущёва, Борова, Горчханова, Кулиева, Мальсагова, Ф. Оздоевой и выезд с переулка аллеи Матери», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Магасе 9 мая на проспекте Идриса Зязикова пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало шествия — в 11:00.