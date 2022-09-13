Муниципалитет

В Магасе перенесут стационарный пост ДПС для открытия автодороги в 10 микрорайон города

0

В столице Ингушетии Магасе перенесут въездной стационарный пост ДПС в город на улице Саида Чахкиева, что позволит открыть новую дорогу, которая соединит 11-й и 10-й микрорайоны города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

«В связи с необходимостью переноса поста Государственной инспекции безопасности дорожного движения, находящегося на улице Саида Чахкиева, начаты земляные работы. Глава города Усман Аушев совместно с сотрудниками администрации и руководителями подведомственных служб совершил инспекционный выезд на участок, где ведутся работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке уже начаты работы по выравниваю грунта.

«Перенос поста позволит открыть новую дорогу Ж1 и Щ1, а также позволит автотранспорту свободно передвигаться из 11-го в 10-й микрорайон столицы», — добавили в пресс-службе, отметив, что работы будут завершены в ближайшее время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Борцы спортивной школы «Али-Юрт» из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне
Ингушские спортсмены примут участие в финале Кубка России по 3D-стрельбе из лука
За два месяца активность ковида в Ингушетии увеличилась в 10 раз
Глава Ингушетии поздравил Мурата Зязикова с назначением на пост посла России на Кипре
В город Назрань Ингушетии приглашена обслуживающая МКД компания «Курс» из Магнитогорска
Глава Ингушетии обратился к жителям региона из-за роста числа заболевших Covid-19
Росздравнадзор проведет проверку по факту гибели 7-летнего мальчика в Ингушетии
Красноярский ансамбль танца Сибири в рамках большого гастрольного тура посетит Ингушетию
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал
В Ингушетии готовятся к проведению VI республиканского экономического форума
Около 100 тыс. тонн урожая собрали в Ингушетии аграрии с озимых и яровых культур

Главное

Яндекс.Метрика

 