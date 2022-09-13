В Магасе перенесут стационарный пост ДПС для открытия автодороги в 10 микрорайон города

«В связи с необходимостью переноса поста Государственной инспекции безопасности дорожного движения, находящегося на улице Саида Чахкиева, начаты земляные работы. Глава города Усман Аушев совместно с сотрудниками администрации и руководителями подведомственных служб совершил инспекционный выезд на участок, где ведутся работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке уже начаты работы по выравниваю грунта.

«Перенос поста позволит открыть новую дорогу Ж1 и Щ1, а также позволит автотранспорту свободно передвигаться из 11-го в 10-й микрорайон столицы», — добавили в пресс-службе, отметив, что работы будут завершены в ближайшее время.