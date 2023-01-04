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В Магасе подвели итоги деятельности администрации города в прошлом году

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Доходная часть бюджета города Магаса в 2022 году составила 331846,5 тыс. рублей, из них собственные доходы: 254372,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления — 77474,2 тыс. руб. Основными источниками формирования доходной части бюджета муниципального образования являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и оказания платных услуг, налоги на имущество и на доходы с физических лиц.

Об этом на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил мэр столицы Усман Аушев.

«Расходная часть бюджета столицы в 2022 году составила 369225,1 тыс. руб. Основными приоритетами финансирования являлись такие направления, как благоустройство и озеленение города, обеспечение устойчивой работы муниципальных предприятий и учреждений, социальная поддержка населения, соблюдение сроков выплаты заработной платы работникам. Затраты пришлись на следующие подведомственные организации: городской совет — 11048,7, администрация Магаса −228910,5, финансовое управление — 5352,8, МКУ «Центр физкультуры, спорта и туризма города Магаса» — 20108,8, контрольно-счетная палата — 4625,2,  электросети города — 11033,0,  ЖКХ −56931,6, ЕДДС — 4959,2, газета Магаса — 2938, МКУ «Зеленхоз города Магаса» — 23725,3. Дефицит бюджета — 16204,2 тыс. рублей», — добавил он.

Кроме того, было отмечено, что за прошедший период текущего года в эксплуатацию введено 23910,5 квадратных метров жилья и объектов инфраструктуры общей площадью 5071,0 м2. Жилой фонд города насчитывает 871919 квадратных метров при общей численности населения 15279 человек.

«Малое предпринимательство в Магасе является одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания стабильности в муниципальном образовании. Вы должны всячески идти навстречу представителям бизнеса, помогать им в рамках законодательства. В последние годы малый бизнес развивался достаточно динамично, увеличилось общее число малых и микропредприятий, соответственно, увеличилась доля населения, занятого в данном секторе экономики. По вашим данным, предпринимательскую деятельность осуществляют 235 субъектов МСП, что для маленького города неплохой показатель, но его надо развивать. Тем более, производств и крупных предприятий здесь нет», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Глава региона и мэр также обсудили исполнение национальных проектов. В 2022 году на территории города реализовывались национальные проекты: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Образование».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» строится общеобразовательная школа на 704 ученических места в прибрежно-парковой зоне. По нацпроекту «Демография» возведен детский сад на 220 мест в 23-м микрорайоне. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» проведены мероприятия по благоустройству четырех общественных территорий.

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