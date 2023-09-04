В Магасе построят современный торгово-развлекательный центр

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева, который и реализует проект, сама городская площадь будет полностью реконструирована. Также будет создано до 150 рабочих мест.

Наверху будет два ресторана, один ресторан кавказской кухни, второй фут корты, еще четыре ретейла.

«Объект станет центром притяжения для жителей Магаса и всей Ингушетии, он станет уникальным для республики пространством для отдыха и шопинга, которое объединит магазины, кафе и рестораны, обустроенные зоны для досуга взрослых и детей», — отметили ф пресс-службе фонда.

Там добавили, что сам торговый центр будет располагаться под землей. Входные павильоны будут органично встроены в благоустроенное наземное пространство.