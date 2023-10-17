В Магасе появится аллея в честь героев СВО
Исполняющий обязанности мэра столицы республики Зайт Орцханов в ходе планового совещания предложил создать в Магасе «Аллею участников и героев СВО», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«В знак уважения к нашим ребятам, доблестно защищающим Родину, предлагаю создать в столице республики Аллею участников и героев специальной военной операции», — сказал градоначальник.
По его словам, строительство этого объекта станет актом благодарности и признательности всем тем, кто сейчас на передовой, ведь увековечить подвиг каждого из них наш долг.
Глава города поручил в максимально короткое время представить варианты эскизов и проектов будущей аллеи.