В Магасе появится аллея в честь героев СВО

«В знак уважения к нашим ребятам, доблестно защищающим Родину, предлагаю создать в столице республики Аллею участников и героев специальной военной операции», — сказал градоначальник.

По его словам, строительство этого объекта станет актом благодарности и признательности всем тем, кто сейчас на передовой, ведь увековечить подвиг каждого из них наш долг.

Глава города поручил в максимально короткое время представить варианты эскизов и проектов будущей аллеи.