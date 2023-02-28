Земля

В Магасе при строительстве МКД организацией самовольно захвачено почти 2 тыс. квадратов земли

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При проведении проверки прокуратурой города Магаса, после обращения местного жителя, выявлено, что в первом микрорайоне при строительстве МКД самовольно захвачен участок земли.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что земельный участок, на котором ведется строительство многоквартирного жилого дома, по всему периметру огорожен металлическим забором. По результатам проведенных замеров установлено, что площадь превышает оговоренную договором аренды на 1970 квадратных метров.

Вместе с тем, несмотря на очевидный факт самовольного занятия земли, администрацией Магаса длительное время не принимались меры для защиты прав и интересов муниципалитета.

Прокуратурой в адрес мэрии столицы республики внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства.

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