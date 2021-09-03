Нацпроекты

В Магасе продолжается работа по реконструкции сквера 245-летия единения России и Ингушетии

0

В столице республики продолжается работа по реконструкции сквера 245-летия единения России и Ингушетии.

В рамках масштабного национального проекта «Жилье и городская среда» в столице региона реализуется программа «Комфортная городская среда», в рамках которой в Магасе будут благоустроены 6 общественных территорий. Сквер 245-летия единения России и Ингушетии — это одна из шести общественных территорий, которые будут благоустроены в столице в 2021 году.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, здесь проводится комплексное благоустройство с проведением работ по замене бордюрного камня, ремонту тротуарного покрытия, установке и ремонту малых архитектурных форм, ремонту и установке опор освещения, ремонту лестницы и основания стелы.

Напомним, в 2022 году в столице планируется благоустроить еще пять общественных территорий выбранных в результате рейтингового голосования на общероссийской платформе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские библиотекари поделились с коллегами опытом в сфере сохранения национальной языковой культуры
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских юниорских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге
Ингушский драмтеатр имени Базоркина примет участие в фестивале национальных театров в Дагестане
Еще одно дошкольное учреждение возводится в городе Малгобеке Ингушетии
В первую поездку из города Назрани Ингушетии в Минеральные Воды скоростной поезд «Ласточка» отправится 7 сентября
В городе Малгобеке Ингушетии вандалы испортили три спортивные площадки
В Ингушетии за сутки умерло три человека с Covid-19
В ингушском музее ИЗО состоится открытие выставки «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве»
Критерии выбора брокера для онлайн-торговли
В селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии провели масштабную очистку подведомственной территории

Главное

Яндекс.Метрика

 