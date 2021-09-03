В Магасе продолжается работа по реконструкции сквера 245-летия единения России и Ингушетии

В рамках масштабного национального проекта «Жилье и городская среда» в столице региона реализуется программа «Комфортная городская среда», в рамках которой в Магасе будут благоустроены 6 общественных территорий. Сквер 245-летия единения России и Ингушетии — это одна из шести общественных территорий, которые будут благоустроены в столице в 2021 году.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, здесь проводится комплексное благоустройство с проведением работ по замене бордюрного камня, ремонту тротуарного покрытия, установке и ремонту малых архитектурных форм, ремонту и установке опор освещения, ремонту лестницы и основания стелы.

Напомним, в 2022 году в столице планируется благоустроить еще пять общественных территорий выбранных в результате рейтингового голосования на общероссийской платформе.