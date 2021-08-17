Выставка

В Магасе проходит благотворительная выставка Заура Плиева «Жизнь в черно-белом цвете»

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В Магасе проходит благотворительная выставка ингушского фотографа Заура Плиева «Жизнь в черно-белом цвете», сообщил сотрудник учреждения.

На выставке в Центре культурного развития представлены работы, принимавшие участие в различных всероссийских конкурсах. По решению автора фотографий, вся собранная сумма пойдет на лечение Суммаи Хадзиевой с диагнозом ДЦП.

Открытие выставки посетили народный художник Ингушетии, председатель Союза художников республики Муса Мартазанов, народная артистка Ингушетии, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Зара Базоркина и другие.

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