В Магасе проходит благотворительная выставка Заура Плиева «Жизнь в черно-белом цвете»

На выставке в Центре культурного развития представлены работы, принимавшие участие в различных всероссийских конкурсах. По решению автора фотографий, вся собранная сумма пойдет на лечение Суммаи Хадзиевой с диагнозом ДЦП.

Открытие выставки посетили народный художник Ингушетии, председатель Союза художников республики Муса Мартазанов, народная артистка Ингушетии, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Зара Базоркина и другие.