В Магасе прошел круглый стол «Есть такая профессия — Родину защищать»
В центре образования Магаса состоялся круглый стол на тему «Есть такая профессия — Родину защищать», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«Мероприятие проводилось с целью воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, формирования у них активной гражданской позиции и положительного отношения к военной службе», — рассказал собеседник.
Отмечается, что организаторами встречи выступили управление войск национальной гвардии по республике и городской отдел МВД совместно с администрацией столицы.