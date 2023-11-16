«Мероприятие проводилось с целью воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, формирования у них активной гражданской позиции и положительного отношения к военной службе», — рассказал собеседник.

Отмечается, что организаторами встречи выступили управление войск национальной гвардии по республике и городской отдел МВД совместно с администрацией столицы.