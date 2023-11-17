В Магасе прошел молодежный турнир по стрельбе из лука

В состязаниях на стадионе имени Магомеда Парчиева, устроенных при содействии Комтуризма Ингушетии и Федерации стрельбы из лука, арбалета республики, приняли участие юноши и девушки, а также более 80 студентов разных факультетов Ингушского государственного университета, 14 из них — граждане Индии.

Среди мальчиков лучшим стал Рашид Хачубаров, «серебро» у Ислама Борова, «бронза» досталась студентам медицинского факультета ИнгГУ Юнусу Исмаилову и Адаму Умарову. Среди девочек лучшей стала Хяди Галаева, второе место заняла Мариша Орцханова, а Амина Мургустова и Хадижа Дарсигова замкнули тройку лидеров.

Отмечается, что победители получили медали и подарки от спонсоров, а иностранных студентов порадовали благодарственными письмами за активное участие в спортивной жизни Магаса.