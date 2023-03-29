В Магасе прошел поэтический вечер Хавы Тумгоевой

Участниками мероприятия стали Иса Кодзоев, Хаваж Накостоев и другие известные литераторы республики. Также был приглашен директор Центра культурно-массовых мероприятий города Назрани Ахмед Зурабов, сообщила его пресс-служба.

«Творчество Хавы Тумгоевой многообразно. Вопросы истории и культуры, этики и этикета в обществе, семейные ценности и воспитание подрастающего поколения — всё это нашло отражение в ее произведениях», — отметил Ахмед Зурабов.