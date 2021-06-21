В Магасе прошел шахматный турнир памяти Бембулата Богатырева

Как сообщил «Ингушетии» один из участников соревнований, состязания, в которых принимали участие шахматисты всех возрастов из разных районов республики, проходили в режиме быстрых шахмат, с контролем времени 10+5.

Победителем в возрастной группе до 17 лет был признан Мухаммед Нальгиев, вторым стал Магомед-Башир Осмиев, «бронза» досталась Халиду Келигову. Лучшим среди взрослых спортсменов стал Джабраил Дебзиев, серебряным призером — Эмин Аушев, а Тимур Гадаборшев поднялся на третью ступень пьедестала почета. Чемпионство среди ветеранов установил Мовли Барахоев, в то время как Алине Баркиной не было равных среди юных любительниц шахмат.

Особую благодарность участники турнира выражают руководителю Центра культурного развития Магаса Фатиме Экажевой за помощь в организации шахматных состязаний.

Напомним, что Бембулат Богатырев был одним из тех, кто стоял у истоков ингушской государственности. В разные годы он избирался народным депутатом РФ, работал в комиссии Совета национальностей Верховного Совета РФ по репрессированным и депортированным народам. Богатырев принимал активное участие в разработке закона «О реабилитации репрессированных народов», а также закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».