Встреча

В Магасе прошла встреча членов молодёжного совета

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В мэрии столицы республики состоялась встреча членов молодежного совета, приуроченная ко Дню добровольца.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в ходе собрания были подведены итоги волонтерской деятельности молодежного совета за 2023 год, а также обсужден план мероприятий на предстоящий год.

Отмечается, что в завершение встречи наиболее активным волонтерам вручили грамоты от главы города.

Напомним, что День добровольца отмечается ежегодно 5 декабря, учрежден он был в 2017 году. На данный момент в России насчитывается более 21 миллиона добровольцев.

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