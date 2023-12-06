В Магасе прошла встреча членов молодёжного совета

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, в ходе собрания были подведены итоги волонтерской деятельности молодежного совета за 2023 год, а также обсужден план мероприятий на предстоящий год.

Отмечается, что в завершение встречи наиболее активным волонтерам вручили грамоты от главы города.

Напомним, что День добровольца отмечается ежегодно 5 декабря, учрежден он был в 2017 году. На данный момент в России насчитывается более 21 миллиона добровольцев.