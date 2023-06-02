В Магасе прошла встреча с сопредседателем ассоциации ингушей и чеченцев Казахстана

Помимо вопросов, связанных с жизнью и деятельностью ингушской диаспоры Казахстана, которая поддерживает тесные связи с исторической родиной, были обсуждены вопросы взаимодействия между диаспорой Казахстана и Миннацем Ингушетии.

По информации Миннаца республики, в ходе беседы Юсуп Келигов сообщил о том, какая работа ведется в этом направлении, какие мероприятия проходят в регионе по вопросам культурного, патриотического и нравственного воспитания.

В свою очередь министр выразил готовность оказывать посильную помощь в вопросах, касающихся взаимодействия и налаживания связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Отмечается, что в завершение встречи Ваха Беков пожелал соотечественникам и всему дружественному народу Казахстана чистого неба над головой и всех земных благ.