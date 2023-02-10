В Магасе прошло мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя

Отмечается, что состоялся открытый урок для старшеклассников, основной темой которого стало создание у школьников представления об избирательном праве и избирательной системе, принятой в стране, принципах участия граждан в выборах, повышения интереса будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.

В главном выборном органе республики сообщили газете «Ингушетия», что целями мероприятия стали повышение уровня политической и правовой культуры молодых людей, организация диалога молодежи города с представителями избиркомов разных уровней, формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях, повышение гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи.