В Магасе прошло мероприятие, посвящённое братским отношениям ингушского и карачаевского народов
В сквере 245-летия единения России и Ингушетии в Магасе учащиеся гимназии «Марем» провели мероприятие, посвящённое братским отношениям ингушского и карачаевского народов, сообщила газете «Ингушетия» мэрия города.
В месте, благоустроенном в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», учащиеся прочитали стихи, посвящённые карачаевскому народу.
«Ингуши и карачаевцы — это родственные народы, объединенные не только общей историей, но и крепкими братскими узами, пронесенными сквозь века нашими славными предками», — подчеркнул мэр столицы республики Усман Аушев.