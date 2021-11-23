В Магасе прошло мероприятие, посвящённое братским отношениям ингушского и карачаевского народов

В месте, благоустроенном в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», учащиеся прочитали стихи, посвящённые карачаевскому народу.

«Ингуши и карачаевцы — это родственные народы, объединенные не только общей историей, но и крепкими братскими узами, пронесенными сквозь века нашими славными предками», — подчеркнул мэр столицы республики Усман Аушев.