В Магасе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних из-за избиения малолетней девочки
На повестку дня заседания комиссии по делам несовершеннолетних Магаса был вынесен вопрос о нашумевшем случае с поступлением малолетнего ребенка в Малгобекскую центральную районную больницу с истощением и признаками побоев, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе муниципалитета.
По предложению заместителя главы города Макки Зязиковой участники встречи выработали ряд мер по недопущению подобных случаев.
Было принято решение проводить выездные мероприятия по проверке неблагополучных семей, создать группу из представителей органов и учреждения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для оперативного реагирования на неправомерное обращение с детьми, усилить профилактическую работу по всем направлениям предупреждения преступлений против детей.
В Магасе будет создана горячая линия, на которую может позвонить любой житель столицы и сообщить о нахождении ребенка в опасной среде: 8 906-486-40-36, 55-45-95 — отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по городу Магас.
Напомним, широкий общественный резонанс получил случай с истязанием 4-летней девочки в городе Малгобеке на минувшей неделе. Предположительно, побои нанесли мать ребенка и бабушка при распитии спиртных напитков.