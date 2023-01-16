В Магасе прошёл семинар по повышению квалификации нотариусов и работников нотариальных контор

Мероприятие было проведено Нотариальной палатой республики в форме целевого инструктажа «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Организация работы курсов повышения квалификации прошла с участием директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности» Натальи Скляровой и кандидата юридических наук, начальника учебно-методического отдела того же Центра Ольги Лукьяновой», — сообщил президент Нотариальной палаты РИ Батруддин Бахмурзиев.

В мероприятии приняли участие 48 слушателей, это представители Управления Минюста РФ по РИ, все 23 нотариуса республики, работники нотариальных контор и сотрудники аппарата Нотариальной палаты региона.

Отмечается, что по окончании обучения слушателям курсов повышения квалификации, успешно прошедшим тестирование, были вручены свидетельства, подтверждающие прохождение обучения.