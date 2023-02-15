В Магасе проверили исправность газового оборудования в МКД
Специалисты мэрии совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России провели рейдовое мероприятие по проверке состояния газового оборудования в МКД, в которых проживают люди старшего поколения, сообщает Телеграм-канал столичной администрации.
Специалисты проверили наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб, газовых плит и водонагревательных приборов.
Участники рейдов рассказали жильцам о правилах использования и основных причинах неисправностей газового оборудования и что делать, если в доме запахло газом.