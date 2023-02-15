В Магасе проверили исправность газового оборудования в МКД

Специалисты проверили наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб, газовых плит и водонагревательных приборов.

Участники рейдов рассказали жильцам о правилах использования и основных причинах неисправностей газового оборудования и что делать, если в доме запахло газом.