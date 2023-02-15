Рейд

В Магасе проверили исправность газового оборудования в МКД

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Специалисты мэрии совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России провели рейдовое мероприятие по проверке состояния газового оборудования в МКД, в которых проживают люди старшего поколения, сообщает Телеграм-канал столичной администрации.

Специалисты проверили наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб, газовых плит и водонагревательных приборов.

Участники рейдов рассказали жильцам о правилах использования и основных причинах неисправностей газового оборудования и что делать, если в доме запахло газом.

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