В Магасе пройдет форум «Ингушетия против наркотиков-2023»

Как отметили в пресс-службе мэрии, проблема наркомании ведет к частичной или полной утрате человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды, разрушению семей, ухудшению здоровья и даже смерти.

Надеемся, что этот форум станет началом новой волны борьбы с наркотиками и поможет спасти жизни многих людей, говорится в релизе.

Сообщается, что одним из почетных гостей форума станет дзюдоист, Олимпийский чемпион 2016 года, заслуженный мастер спорта России Хасан Халмурзиев.

В рамках подготовки к мероприятию, в столице Ингушетии провели турнир по боксу, организатором которого выступили центр культуры, спорта и туризма, антинаркотическая комиссия администрации Магаса и спортшкола «Прогресс» имени прославленного ингушского боксера Ислама Тимурзиева.