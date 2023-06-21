Профилактика наркомании

В Магасе пройдет форум «Ингушетия против наркотиков-2023»

0

В Международный день борьбы с наркоманией 26 июня администрация столицы республики планирует провести форум «Ингушетия против наркотиков-2023»

Как отметили в пресс-службе мэрии, проблема наркомании ведет к частичной или полной утрате человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды, разрушению семей, ухудшению здоровья и даже смерти.

Надеемся, что этот форум станет началом новой волны борьбы с наркотиками и поможет спасти жизни многих людей, говорится в релизе.

Сообщается, что одним из почетных гостей форума станет дзюдоист, Олимпийский чемпион 2016 года, заслуженный мастер спорта России Хасан Халмурзиев.

В рамках подготовки к мероприятию, в столице Ингушетии провели турнир по боксу, организатором которого выступили центр культуры, спорта и туризма, антинаркотическая комиссия администрации Магаса и спортшкола «Прогресс» имени прославленного ингушского боксера Ислама Тимурзиева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии практически завершено благоустройство туристского маршрута «Легенды гор»
Президентский грант получил проект федерации спорта слепых Ингушетии
Власти Ингушетии расторгнут контракт с подрядчиком на проведение берегоукрепительных работ
В Ингушетии иностранца осудили на 9 лет за покушение на сбыт героина
В Ингушетии закупят 18 погружных насосов для улучшения водоснабжения
В Назрани в 2024 году планируется капитально отремонтировать дороги на 9 улицах
Эксперты АНО «Диалог Регионы» провели семинар для представителей СМИ Ингушетии
В Иркутской области орден Мужества вручили ингушскому полицейскому Руслану Дзаурову
Глава Ингушетии встретился в Москве с министром спорта России
За продажу суррогатного алкоголя жительница Ингушетии отработает 200 часов
Ингушетия на 100% выполнила план по весеннему призыву

Главное

Яндекс.Метрика

 