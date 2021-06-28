ЖКХ

В Магасе пытаются решить проблему с плохим запахом

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На объекте ГУП «Водоканал» г. Магас в ближайшее время будут проведены ремонтные работы по замене компрессоров, сообщили газете «Ингушетия» в городской мэрии.

Жители района, где расположены очистные сооружения ГУП «Водоканал» г. Магас, пожаловались в местную администрацию на исходящий оттуда неприятный запах.

«Понимаем, что жителям близлежащих домов данная ситуация доставляет неудобства. Просим отнестись с понимаем к временным неудобствам, в скором времени данная проблема будет устранена», — заверило горожан руководство столицы.

Ответственные службы администрации города Магас сообщили газете «Ингушетия», что в связи с недавними неблагоприятными погодными условиями вышли из строя и нуждаются в замене роторные воздуходувки (компрессоры).

Глава Магаса Усман Аушев поручил в срочном порядке заказать новые компрессоры, которые в скором времени будут доставлены и установлены.

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