ВОВ-77

В Магасе развернули 100-метровую георгиевскую ленту к 77-летию Победы в ВОВ

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В столице Ингушетии Магасе по инициативе депутата Госдумы Бекхана Барахоева вдоль фасада Башни Согласия развернули 100-метровую георгиевскую ленту к 77-летию Победы в ВОВ, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

В мероприятии принял участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что данная акция — это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма.

«Акция «Георгиевская лента», несомненно, — нужное и важное дело, призванное объединить людей по всему миру в период празднования Великой Победы! Георгиевская ленточка — это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это проявление благодарности и уважения к ветеранам, а также гордости за Великую Победу», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

В центре Магаса, на площади Алания, в рамках акции также собрались представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, воспитанники всероссийского молодежного движения «Юнармия» и жители региона.

По словам Бекхана Барахоева, георгиевская лента на башне Согласия в Магасе символизирует единство ингушей в сохранении исторической памяти о Великой Победе многонационального народа России над нацизмом в ХХ веке, а также борьбе с неонацизмом в ХХI веке.

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