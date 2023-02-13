В Магасе собрали теплую одежду для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции

«Вся одежда в основном новая, люди закупаются магазинах и приносят ее сюда. Ситуация в Турции и Сирии крайне тяжёлая, и осложняется она еще сильнее морозной погодой, поэтому теплая одежда как никогда пригодится пострадавшим», - сказал Магомед Цицкиев.

По его словам, желающие оказать поддержку пострадавшим могут передать в пункт сбора на городском стадионе имени Парчиева на улице Озиева.

«Отправка гуманитарной помощи планируется 17 февраля», - добавил сотрудник муниципалитета.

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 33 тыс. человек. Из них только на Турцию пришлось более 29 600 жертв.

Как ранее отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, на средства Национального фонда развития республики будет закуплена зимняя одежда, обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки и многое другое.