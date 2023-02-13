Благотворительность

В Магасе собрали теплую одежду для пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции

0

В пункте приема помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии жители Магаса собрали теплую одежду, сообщил газете «Ингушетия» сотрудник мэрии города Магомед Цицкиев.

«Вся одежда в основном новая, люди закупаются магазинах и приносят ее сюда. Ситуация в Турции и Сирии крайне тяжёлая, и осложняется она еще сильнее морозной погодой, поэтому теплая одежда как никогда пригодится пострадавшим», - сказал Магомед Цицкиев.

По его словам, желающие оказать поддержку пострадавшим могут передать в пункт сбора на городском стадионе имени Парчиева на улице Озиева.

«Отправка гуманитарной помощи планируется 17 февраля», - добавил сотрудник муниципалитета.

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 33 тыс. человек. Из них только на Турцию пришлось более 29 600 жертв.

Как ранее отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, на средства Национального фонда развития республики будет закуплена зимняя одежда, обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки и многое другое.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жительница Ингушетии подозревается в получении маткапитала на несуществующего ребенка
Поверив мошеннику, житель Ингушетии лишился 270 тыс. рублей
Прокуратура добилась открытия школы-долгостроя в Ингушетии
Ингушетия отправила 22 тонны муки для пострадавших от землетрясения в Сирии
Форум по проблемам развития родного языка соберет экспертов и волонтеров в Ингушетии
Жители Назрани активно участвуют в сборе помощи для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии
В Ростове задержали жителя Ингушетии, находящегося в федеральном розыске
Транспортные полицейские Ингушетии проводят акцию «Берегись поезда»
Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате СКФО по панкратиону
В Ингушетии подвели итоги работы Северо-Кавказской школы добровольца «Поколение 25-35»
В Карабулаке работает пункт приема помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии

Главное

Яндекс.Метрика

 