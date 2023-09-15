В Магасе состоялась церемония вручения государственных наград жителям Ингушетии

«Сегодня мне снова выпала честь наградить достойных представителей различных профессий государственными наградами Российской Федерации и Ингушетии. Хочу отметить министра сельского хозяйства и продовольствия республики Магамеда Гагиева, который получил высокую награду — Почетную грамоту Президента России», — написал в своем ТГ руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Также отмечены заслуги заведующего отделением Сунженской ЦРБ Руслана Вышегурова и врача ИРКБ имени Алаудина Ахушкова Хавы Ахриевой почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник отдела Минсельхоза региона Любовь Ужахова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурат Хаматханов.

Почетные звания, грамоты и благодарности были вручены работникам Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в честь 30-летия учреждения культуры.

«Благодарю всех их за преданность и усердный труд, который был замечен на самом высшем уровне», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, среди награжденных — учителя, врачи, сотрудники культурных учреждений, представители сельскохозяйственного сектора, юристы. Все они заслуживают признания за свой труд, и церемония награждения в очередной раз напомнила, что эти люди выполняют сложнейшую работу.

«О каждом из них можно много рассказывать, но самое главное уже поведали их дела и заслуги», — подчеркнул Глава, пожелав участникам мероприятия дальнейших успехов на благо страны и республики.